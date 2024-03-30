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В "Интер Майами" решили судьбу Месси

В "Интер Майами" решили судьбу Месси
©ФК "Интер Майами"

Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси пропустит очередной матч своего клуба в рамках американской лиги МЛС, передает Vesti.kz со ссылкой на Championat.com.

Завтра, 31 марта, "Интер Майами" проведет матч чемпионата страны против "Нью-Йорк Сити". В нем аргентинец сыграть не сможет. Все дело в травмы задней поверхности бедра, полученной в матче против "Нэшвилла", пишет Mundoalbiceleste.

36-летний футболист уже пропустил два матча Аргентины против Сальвадора и Коста-Рики и продолжает восстановление. По планам тренерского штаба Месси должен был готов к матчу Лиги чемпионов КОНКАКАФ против "Монтеррея", который состоится 3 апреля.

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В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Соглашение футболиста с "Интер Майами" рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.

 

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Метки:
Месси Лионель Футбол

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