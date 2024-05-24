В "Интер Майами" приняли решение по Месси

Аргентинская звезда "Интер Майами" Лионель Месси не примет участия в следующем матче чемпионата МЛС против "Ванкувер Уайткэпс", передает Vesti.kz.

Этой информацией поделились подписчики клуба в Instagram. В комментариях к публикации, в которой команда отправляется в Ванкувер - болельщики отметили причину отсутствия Месси и выразили возмущение этим обстоятельством.

"Я разочарован тем, что Месси и Суарес не поедут с командой", - отмечает один

"Я опустошен. Это был единственный шанс увидеть его", - подчеркивает второй.

"Все дело в том, что они не играют на искусственном покрытии", - заявил третий.

Тем не менее, официального комментария от пресс-службы не поступало. Однако по словам подписчиков, в составе команды во время вылета - их не было."

Отметим, что Месси выступает за клуб с 2023 года. Его контракт активен еще один год.