В ФИФА готовят изменение в правилах футбола

ФИФА готовит очередное изменение в правилах игры, которое может повлиять на ее ход, передает Vesti.kz со ссылкой на L’Equipe.

По сообщению ресурса в работе системы ВАР может произойти изменение. ФИФА хочет, чтобы тренеры команд могли использовать так называемые ВАР-челленджи, то есть запрашивать просмотр тех или иных моментов.

Такие челленджи не являются новинкой, если говорить о спорте в целом. Запросы на просмотр повтора можно увидеть, например, в теннисе или футзале. Если после запроса решение судьи остается в силе, то этот челлендж сгорает, а если нет – то он возвращается.

Отметим, что споры на тему судейства в футболе происходят регулярно, несмотря на повсеместную работу ВАР.

Добавим, что ВАР был принят на вооружение в 2016 году. Сейчас он является неотъемлемой частью футбола.