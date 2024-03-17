В чемпионате Роналду переписали мировой рекорд

Футболисты "Аль-Хиляля" обыграли на своем поле "Дамак" (2:1) в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

У победителей отличились Салем Аль-Досари (79-я минута) и Ришард Мишаэл Оливейра (90+3-я). У проигравших голом отметился Домагой Антолич (86-я). При этом в составе гостей на 88-й минуте был удален Дхари Аль-Анази.

Эта победа стала для "Аль-Хиляля" 29-й подряд, этим самым клуб обновил собственный мировой рекорд, установленный 12 марта после победы над "Аль-Иттихадом".

"Аль-Хиляль" с 68 очками лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя "Аль-Наср" Криштиану Роналду на 12 пунктов. "Дамак" с 34 очками находится на седьмой строчке.