В Бельгии вратари пошли на необычный шаг ради Рамадана

В чемпионате Бельгии по футболу сразу три вратаря симулировали травмы в одно время, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ". Это все произошло в параллельных матчах.

Так, голкипер Эрве Коффи изобразил боль в матче "Гент" - "Шарлеруа".

Тобе Лейсен рухнул и лежал на газоне во встрече между "Ауд-Хеверле Левен" и "Мехеленом".

Мартер Вандерворт в игре "Вестерло" – "Генк" уселся возле штрафной.

Как сообщает источник эти эпизоды произошли примерно на двадцатой минуте. Как оказалось, так парни поддержали футболистов, которые соблюдают Рамадан. Чтобы у тех появилось время на перекус.

В Бельгии судья не может остановить матч по этой причине.