В "Барсу" или к Месси? Неймар нашел новый клуб

Бразильский нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар может продолжить карьеру в Бразилии, передает Vesti.kz со ссылкой на журналиста Луиса Мерло.

По информации источника 32-летний бразилец уже договорился с "Сантосом". В данный момент представители игрока ведут работу по завершению сотрудничества с саудовским клубом.

Утверждается, что Неймара планируют официально объявить после завершения Серии Б (25 ноября), в которой "Сантос" выступает в этом сезоне. Команда уже досрочно вышла в высший дивизион.

Напомним, что слухи о возможном переходе Неймара в другой клуб усилились после его последней травмы, полученной в матче азиатской Лиги чемпионов против иранского "Эстегляля". Бразилец вышел на поле на 58-й минуте, но уже на 87-й минуте был вынужден покинуть игру. Медики диагностировали у него повреждение мышц задней поверхности бедра.

На данный момент 32-летний Неймар восстанавливается, а его контракт с саудовским клубом истекает летом 2025 года. Уже с января бразилец будет вправе вести переговоры и подписывать предварительное соглашение с другими командами.

Отметим, что сообщалось об интересе "Интер Майами", в котором играет аргентинец Лионель Месси и каталонской "Барселоны", за которую Неймар провел несколько сезонов.