В "Аль-Насре" раскрыли секрет уникальности Криштиану Роналду

Главный тренер саудовского "Аль-Насра" Луиш Каштру высказался о звездном нападающем команды Криштиану Роналду: раскрыл главную уникальность португальца, сообщают Vesti.kz.

"Помимо того, что он лучший игрок в мире, он очень великодушный и внимательный к окружающим человек. Он испытывает непреодолимое желание побеждать во всем. Амбициозность - его ежедневное состояние. Она помогает ему преодолевать препятствия и разочарования. В этом часть его силы", - приводит слова Каштру ITASportPress.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году, забив 54 гола. За "Аль-Наср" он выступает с января 2023 года. В саудовском клубе форвард сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 37 мячей и отдал 13 голевых передач.

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Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе португалец известен по выступлениям за мадридский "Реал", туринский "Ювентус", английский "Манчестер Юнайтед" и лиссабонский "Спортинг".