В "Аль-Насре" раскрыли детали соглашения с Роналду

Президент саудовского "Аль-Насра" Мухаммад Аль Муаммар раскрыл детали соглашения с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Мы подписали контракт с Криштиану Роналду не только как с игроком, но и получили его собственные коммерческие права, которые будут активированы после окончания текущего сезона и окажут влияние на туристическую сторону и другие. Из-за нехватки времени и спортивной программы мы не смогли показать контракт "Аль-Насра" с Криштиану Роналду, а коммуникационный и медиа-центр в клубе "Аль-Наср" пытается работать, отправляя простые сообщения. Я всегда говорю игрокам "Аль-Насра": воспользуйтесь присутствием Роналду рядом с вами и покажите себя, потому что матч транслируют более 50 каналов", - цитирует Муаммара "Чемпионат".