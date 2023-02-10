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В "Аль-Насре" отреагировали на покер Криштиану Роналду

В "Аль-Насре" отреагировали на покер Криштиану Роналду
©twitter.com/Cristiano

Главный тренер "Аль-Насра" Руди Гарсия прокомментировал покер нападающего Криштиану Роналду, сообщает "Чемпионат". Португалец отличился в матче чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Вахдой" (4:0).

"Роналду достиг взаимопонимания и гармонии с партнерами по команде. Спустя время игроки "Аль-Насра" поняли, чего хочет Роналду, когда он забьет. Думаю, это был хороший вечер для Криштиану, ведь он оформил покер", - заявил Гарсия.

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Португалец стал игроком "Аль-Насра" в декабре 2022 года. Он принял участие в трех матчах чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил пять мячей.

Теперь на его счету 503 гола в национальных чемпионатах.

Отметим, это в этом матче португалец впервые с 27 октября прошлого года отличился с игры. Кроме того, это первый покер португальца с 2019 года, когда он четырежды забил в ворота сборной Литвы.

На клубном уровне это его первый покер с 2018 года, когда португалец выступал за "Реал".

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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