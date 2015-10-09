В Узбекистане обошли Хусанова и назвали лучшего футболиста страны

Футбольная ассоциация Узбекистана назвала лучшего игрока по итогам 2025 года. Им стал нападающий турецкого клуба "Истанбул Башакшехир" Элдор Шомуродов, передаютVesti.kz.

Для Шомуродова эта награда стала уже третьей в карьере — ранее он признавался лучшим футболистом страны в 2019 и 2021 годах. Главным конкурентом форварда в голосовании был защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов.

Элдор Шомуродов хорошо известен по выступлениям за российский "Ростов", а также итальянские клубы "Дженоа", "Рома" и "Кальяри". Летом 2025 года 30-летний нападающий перешёл в "Истанбул Башакшехир" и быстро стал лидером команды. На данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров турецкой Суперлиги, забив 13 мячей.

Лучшим тренером года был признан Тимур Кападзе, который вывел сборную Узбекистана в финальную часть чемпионата мира.

Шомуродов выступает за национальную сборную Узбекистана с 2015 года. За это время он провёл 83 матча и забил 42 гола, оставаясь одним из ключевых игроков в истории команды.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!