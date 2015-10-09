Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 07:54
 

В Узбекистане обошли Хусанова и назвали лучшего футболиста страны

  Комментарии

В Узбекистане обошли Хусанова и назвали лучшего футболиста страны ©instagram.com/uzbekistanfa

Футбольная ассоциация Узбекистана назвала лучшего игрока по итогам 2025 года. Им стал нападающий турецкого клуба "Истанбул Башакшехир" Элдор Шомуродов, передаютVesti.kz

Для Шомуродова эта награда стала уже третьей в карьере — ранее он признавался лучшим футболистом страны в 2019 и 2021 годах. Главным конкурентом форварда в голосовании был защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов.

Элдор Шомуродов хорошо известен по выступлениям за российский "Ростов", а также итальянские клубы "Дженоа", "Рома" и "Кальяри". Летом 2025 года 30-летний нападающий перешёл в "Истанбул Башакшехир" и быстро стал лидером команды. На данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров турецкой Суперлиги, забив 13 мячей.


Лучшим тренером года был признан Тимур Кападзе, который вывел сборную Узбекистана в финальную часть чемпионата мира.

Шомуродов выступает за национальную сборную Узбекистана с 2015 года. За это время он провёл 83 матча и забил 42 гола, оставаясь одним из ключевых игроков в истории команды.

