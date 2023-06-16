Уволенный Роналду тренер возглавил европейский топ-клуб

"Наполи" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 59-летний француз Руди Гарсия, сменивший на этом посту 64-летнего итальянца Лучано Спаллетти, сообщают Vesti.kz.

Спаллетти покинул неаполитанский клуб после завоевания золотых медалей Серии А, отказавшись от продления контракта.

Последним местом работы Гарсии был саудовский "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду. Ранее СМИ отмечали, что именно португальский футболист стал инициатором увольнения Гарсии из "Аль-Насра", где тренер конфликтовал с игроками.

В тренерской карьере Гарсии также были "Лион", "Марсель", "Рома", "Лилль", "Ле-Ман", "Дижон" и "Сент-Этьен".

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева