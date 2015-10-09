Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сегодня 21:53
 

Усик сыграл за участника Лиги конференций

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик неожиданно примерил футбольную форму, сообщают Vesti.kz. Украинец принял участие в матче за клуб "Полесье".

Сегодня, 27 января, Усик появился на поле на 75-й минуте товарищеской встречи с канадским "Ванкувером", которая завершилась победой украинской команды со счётом 2:0.

Напомним, в текущем сезоне "Полесье" представляло Украину в Лиге конференций и сейчас занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Что касается бокса, Усик остаётся непобеждённым на профессиональном ринге — 24 победы в 24 поединках. Имя его следующего соперника пока не раскрывается.


