Умер обладатель "Золотого мяча" Луис Суарес Мирамонтес

Экс-футболист "Барселоны", "Интера" и сборной Испании Луис Суарес Мирамонтес скончался в возрасте 88 лет, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Мирамонтес также выступал за "Депортиво" и "Сампдорию". В 1960 году стал обладателем "Золотого мяча". Вместе со сборной Испании выигрывал чемпионат Европы 1964 года.

Он - первый испанский футболист, который выступал за итальянский клуб. По версии МФФИИС Луис Суарес занимает 50-е место среди лучших игроков Европы XX века и 5-е среди лучших игроков Испании XX века. Занимает 46-е место среди лучших игроков XX века по версии Guerin Sportivo и 74-е место среди ста лучших футболистов XX века по версии Placar.

После завершения игровой карьеры Мирамонтес тренировал "Интер", "Кальяри", "СПАЛ", "Комо", "Депортиво", "Альбасете" и сборную Испании.

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