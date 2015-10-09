"Ужасная организация и испанский повсюду". Месси и "Интер Майами" раскритиковали

Бывший полузащитник "Атланты" и "Ди-Си Юнайтед" Матеуш Клих высказался о "Интер Майами", за который сейчас играет Лионель Месси, сообщают Vesti.kz.

По словам поляка, переходить в клуб из Флориды вовсе не так привлекательно, как может показаться со стороны, и он бы не советовал другим футболистам делать такой шаг.

"Не советую переходить в эту команду, пока там Месси. Там все ужасно в плане организации, почти все общаются на испанском языке. Отец Лео практически руководит клубом. Ничего не сделаешь без его одобрения", - передает слова поляка Foot Truck.

Напомним, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года. Его контракт с американским клубом рассчитан до конца 2025-го.