Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 13:12
 

"Ужасная организация и испанский повсюду". Месси и "Интер Майами" раскритиковали

  Комментарии

Поделиться
"Ужасная организация и испанский повсюду". Месси и "Интер Майами" раскритиковали ©x.com/InterMiamiCF

Бывший полузащитник "Атланты" и "Ди-Си Юнайтед" Матеуш Клих высказался о "Интер Майами", за который сейчас играет Лионель Месси, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший полузащитник "Атланты" и "Ди-Си Юнайтед" Матеуш Клих высказался о "Интер Майами", за который сейчас играет Лионель Месси, сообщают Vesti.kz.

По словам поляка, переходить в клуб из Флориды вовсе не так привлекательно, как может показаться со стороны, и он бы не советовал другим футболистам делать такой шаг.

"Не советую переходить в эту команду, пока там Месси. Там все ужасно в плане организации, почти все общаются на испанском языке. Отец Лео практически руководит клубом. Ничего не сделаешь без его одобрения", - передает слова поляка Foot Truck.

Напомним, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года. Его контракт с американским клубом рассчитан до конца 2025-го.

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 сентября 19:00   •   не начат
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
(Лондон)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Кристал Пэлас
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!