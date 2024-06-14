Уэйн Руни раскрыл правду о Криштиану Роналду

Экс-форвард сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал о об отношении к португальцу Криштиану Роналду, передает Vesti.kz со ссылкой на BBC Radio 5 Live Football Daily.

Они вместе выступали за "красных дьяволов" в течении нескольких сезонов с 2004 по 2009 год.

"У нас были хорошие отношения, хотя мы являемся абсолютными противоположностями. Криштиану был положительным персонажем. В чем-то он был похож своим поведением на Ибрагимовича. Роналду смотрел на себя в зеркало и говорил, что он красивый. Но я всегда говорил ему, что он уродлив. Это были шутки, но они злили КриРо", - заявил Руни.

Отметим, что Уэйн уже завершил карьеру, а Криштиану продолжает выступать за саудовский "Аль-Наср". Его контракт подписанный в 2023 году рассчитан еще на один год.

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В данный момент Роналду вместе со сборной Португалии готовится к старту в чемпионате Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.