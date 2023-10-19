УЕФА вынес вердикт по матчам в Израиле

Исполнительный комитет УЕФА принял решение приостановить проведение матчей турниров под своей эгидой на территории Израиля до дальнейшего уведомления, передают Vesti.kz.

Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций, израильскую ассоциацию и израильские клубы "Маккаби" Хайфа и "Маккаби" Тель-Авив попросили предложить альтернативные города/стадионы (которые должны соответствовать стандартам УЕФА) за пределами страны для проведения домашних матчей, пока это решение остается в силе.

Что касается ближайших матчей с участием израильских команд, то УЕФА объявил о следующих переносах:

Лига Европы

"Вильяреал" - "Маккаби" Хайфа (группа F - четверг 26 октября) был перенесен на среду 6 декабря.

Лига конференций

"Маккаби" Тель-Авив - "Заря" (группа В - четверг 26 октября) был перенесен на субботу 25 ноября.

Юношеская лига УЕФА

В связи со сложившейся ситуацией молодежная команда "Маккаби" из Хайфы отказалась от участия в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. УЕФА принял это к сведению и подтвердил, что путевку во второй раунд Пути чемпионов получит молодежная команда пражской "Спарты".

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