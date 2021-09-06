УЕФА разрешил присутствие болельщиков гостевых команд на матчах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил болельщикам команд-гостей посещать матчи еврокубков и национальных сборных, передает РИА Новости.
Это станет возможным со следующей недели при условии соблюдения ограничений и требований к передвижениям, введенных властями соответствующих стран.
Напомним, что на следующей неделе пройдут первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, в которой выступит алматинский "Кайрат".
Стало известно расписание матчей "Кайрата" в группе Лиги конференций
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!