Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

В УЕФА раскритиковали клубы из Саудовской Аравии за трансферную активность

В УЕФА раскритиковали клубы из Саудовской Аравии за трансферную активность
©twitter.com/Cristiano

Президент УЕФА Александер Чеферин, выразил свою точку зрения относительно активной трансферной деятельности клубов из Саудовской Аравии, которые ориентируются на приобретение возрастных игроков. По мнению Чеферина, аравийские команды делают ошибку, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Боюсь ли я исхода игроков туда? Нет, нет, нет. Я считаю, что это ошибка саудовского футбола.

В чём я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков.

Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры", – приводит слова Чеферина "Чемпионат" со ссылкой на Washington Post.

Среди самых звонких переходов известных игроков в саудовские клубы можно упомянуть трансфер Криштиану Роналду в "Аль-Наср" и недавнюю подпись Карима Бензема контракта с "Аль-Иттихадом" (кроме того, этот клуб также претендует на других известных и опытных футболистов, включая Н'Голо и Серхио Бускетса).

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
УЕФА Саудовская Аравия

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 18:59
Мировой футбол
©twitter.com/hazardeden10/ Игрок "Реала" готов присоединится к казахстанцу в европейском клубе
Сегодня , 18:35
Мировой футбол
©twitter.com/Cristiano В УЕФА раскритиковали клубы из Саудовской Аравии за трансферную активность
Сегодня , 17:43
Мировой футбол
©twitter.com/JordiAlba Экс-ветеран "Барселоны" стал одноклубником Месси - источник
Сегодня , 15:00
Мировой футбол
©UEFA В сборной Италии высказались о победе на ЧМ-2026
Сегодня , 12:30
Мировой футбол
©ФК "Челси" Канте прошел медобследование в новом клубе
Сегодня , 09:30
Мировой футбол
©Twitter/TomasRosolino Одноклубник Алипа дебютировал за сборную Бразилии после получения российского паспорта
Сегодня , 07:45
Мировой футбол
©ФК "Челси" "Челси" расторг контракт с игроком, которого купил за 40 миллионов евро
Сегодня , 07:15
Мировой футбол
©UEFA Роналду помог сборной Португалии одержать разгромную победу
Вчера , 23:50
Мировой футбол
©instagram.com/psg Забивший 62 гола вратарь разозлился на слова Мбаппе
Вчера , 22:55
Мировой футбол
©ФК "Барселона" Объявивший об уходе из "Барселоны" защитник может стать одноклубником Месси
Вчера , 19:47
Мировой футбол
©instagram.com/psg ПСЖ собирается провернуть грандиозный трансфер с участием Мбаппе
Вчера , 09:40
Мировой футбол
© Еще один топ-футболист собирается к Роналду
16 июня, 21:43
Мировой футбол
©twitter.com/Cristiano Роналду назвал трансферную цель для "Аль-Насра"
16 июня, 21:18
Мировой футбол
©twitter.com/OfficialZZidane Зидан ответил на вопрос о возвращении к тренерской карьере
16 июня, 20:21
Мировой футбол
©instagram.com/josko_gvardiol "Манчестер Сити" достиг прогресса в переговорах о трансфере призера ЧМ-2022
16 июня, 15:48
Мировой футбол
©twitter.com/KMbappe Мбаппе собрался выступить на Олимпиаде-2024 в Париже
16 июня, 14:20
Мировой футбол
©instagram.com/zinchenko Украинец Зинченко сделал неожиданное заявление об экс-капитане сборной России
16 июня, 14:05
Мировой футбол
©ФК ПСЖ История с преемником Месси в ПСЖ получила продолжение
16 июня, 13:43
Мировой футбол
©instagram.com/esmuellert Лидер "Баварии" отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии
16 июня, 10:20
Мировой футбол
©instagram.com/wcarvalho14 Звезда сборной Португалии хочет перейти в клуб Роналду в Саудовской Аравии
16 июня, 09:17
Мировой футбол
©corrieredellosport.it Уволенный Роналду тренер возглавил европейский топ-клуб
15 июня, 21:35
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi ПСЖ выбрал нового звездного нападающего после ухода Месси
15 июня, 19:35
Мировой футбол
©twitter.com/imessi Месси забил самый быстрый гол в карьере
15 июня, 16:46
Мировой футбол
©ФК "Барселона" Роналдо ответил, заслуживает ли Месси получить "Золотой мяч"
15 июня, 14:08
Мировой футбол
©ПСЖ ПСЖ готов раскошелиться ради борьбы с "Реалом" за нападающего
15 июня, 13:55
Мировой футбол
©instagram.com/karimbenzema Стала известна зарплата Бензема в Саудовской Аравии
15 июня, 12:48
Мировой футбол
©ФК "Барселона" Новый клуб Месси хочет подписать Бускетса. Известна его зарплата
15 июня, 10:11
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" "Аль-Наср" нашел распасовщика для Роналду
15 июня, 09:24
Мировой футбол
©instagram.com/zinchenko Игрок "Арсенала" жестко высказался о россиянах и белорусах
15 июня, 07:41
Мировой футбол
©instagram.com/pablogavi "Барселона" установила рекорд XXI века среди топ-5 европейских чемпионатов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus