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УЕФА предъявил обвинения и оштрафовал "Барселону". Подробности

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УЕФА предъявил обвинения и оштрафовал "Барселону". Подробности ©ФК "Барселона"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предъявил санкции сразу нескольким топ-клубам за нарушение правил финансового фэйр-плей, передают Vesti.kz.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предъявил санкции сразу нескольким топ-клубам за нарушение правил финансового фэйр-плей, передают Vesti.kz.

Под раздачу попали пять известных команд: каталонская "Барселона", лондонский "Челси", бирмингемская "Астон Вилла", итальянская "Рома" и французский "Лион". Все они превысили допустимые лимиты расходов, установленные УЕФА, и теперь обязаны выплатить многомиллионные штрафы.

Самый крупный штраф назначен "Челси" - 20 миллионов евро. За ним следуют:

  • "Барселона" - 15 миллионов евро
  • "Лион" - 12,5 миллионов евро
  • "Астон Вилла" - 11 миллионов евро
  • "Рома" - 3 миллиона евро

Как отмечает УЕФА, расследование выявило серьезные отклонения от стандартов финансовой устойчивости, что стало основанием для принятия дисциплинарных мер. В организации подчеркнули, что будут продолжать следить за выполнением клубами фэйр-плей в будущем сезоне.

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