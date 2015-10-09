УЕФА предъявил обвинения и оштрафовал "Барселону". Подробности

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предъявил санкции сразу нескольким топ-клубам за нарушение правил финансового фэйр-плей, передают Vesti.kz.

Под раздачу попали пять известных команд: каталонская "Барселона", лондонский "Челси", бирмингемская "Астон Вилла", итальянская "Рома" и французский "Лион". Все они превысили допустимые лимиты расходов, установленные УЕФА, и теперь обязаны выплатить многомиллионные штрафы.

Самый крупный штраф назначен "Челси" - 20 миллионов евро. За ним следуют:

"Барселона" - 15 миллионов евро

"Лион" - 12,5 миллионов евро

"Астон Вилла" - 11 миллионов евро

"Рома" - 3 миллиона евро

Как отмечает УЕФА, расследование выявило серьезные отклонения от стандартов финансовой устойчивости, что стало основанием для принятия дисциплинарных мер. В организации подчеркнули, что будут продолжать следить за выполнением клубами фэйр-плей в будущем сезоне.