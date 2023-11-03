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У "Золотого мяча" будет новый организатор. Подробности

У "Золотого мяча" будет новый организатор. Подробности
©France Football

Союз европейских футбольных ассоциаций и Groupe Amaury, владеющая медиакомпаниями France Football и L’Équipe, объявляют о партнерстве с целью совместной организации "Золотого мяча" с 2024 года, сообщают Vesti.kz.

Этим самым УЕФА и Groupe Amaury намерены повысить статус и глобальный охват престижнейшей награды, а также укрепить чувство единства и сотрудничества в футбольном сообществе.

"Золотой мяч" ежегодно вручается France Football с 1956 года и считается самой престижной наградой, которую футболист может получить в знак признания его выдающихся достижений и исключительного таланта.

В рамках соглашения Groupe Amaury останется владельцем бренда "Золотой мяч" и продолжит контролировать голосование, которое сохранит прежнюю систему и независимость. УЕФА привнесет в проект свою футбольную экспертизу, а также будет продвигать глобальные коммерческие права и организовывать ежегодный гала-вечер с награждением.

Кроме этого, будут добавлены новые награды для лучших тренеров года в мужском и женском футболе, подчеркивающие их неоценимый вклад в успехи команд. При этом сохранится список всех нынешних наград, в который входят мужской "Золотой мяч", женский "Золотой мяч", трофей Копа (лучший игрок в возрасте до 21 года), трофей Яшина (лучший вратарь), трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир предыдущего сезона), награда лучшему клубу сезона в мужском футболе, награда лучшему клубу сезона в женском футболе и награда имени Сократеса (за гуманитарную работу).

Напомним, что в этом году "Золотой мяч" достался форварду американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионелю Месси. Для него это восьмая награда в карьере.

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Метки:
УЕФА Месси Лионель

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