У Роналду появится звездный напарник

31-летний сенегальский футболист Садио Мане переходит из мюнхенской "Баварии" в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, передает корреспондент Vesti.kz.

Об этом в социальных сетях информирует известный журналист-инсайдер Ибрагим Хадра, который ссылается на близкие к сенегальскому футболисту источники.

"Источники, близкие к Садио Мане, лично подтвердили мне, что в следующем сезоне он будет играть вместе с Криштиану Роналду в "Аль-Насре", - написал Хадра.

Ранее главный тренер "Баварии" Томас Тухель заявил, что в Мюнхене Мане не оправдал ожиданий. Сенегалец провел в команде один сезон после перехода из "Ливерпуля".

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 25 миллионов евро.

Отметим, что за "Аль-Насра" выступает португальская звезда Криштиану Роналду.

Напомним, Роналду с 2023 выступает за "Аль-Наср". В составе саудовского клуба португалец провел 19 матчей, забить 14 голов и сделать две результативные передачи.

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