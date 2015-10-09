Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
У Месси "забрали" "Золотые мячи" в пользу обделенного игрока

Журналисты издания FourFourTwo составили список самых спорных случаев в истории вручения "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz.

Первое место в рейтинге "ограблений" занял Роберт Левандовски. Авторы материала уверены: именно польский форвард заслуживал трофей в 2021 году, а не Лионель Месси.

Вторую строчку отдали легендарному французу Тьерри Анри. По мнению экспертов, именно он, а не Павел Недвед, должен был получить награду в 2003 году.

Топ-3 замкнул бывший полузащитник "Интера" и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер. В 2010 году, считают аналитики, именно он был более достоин "Золотого мяча", чем Месси.

