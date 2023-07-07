"Турецкий Месси" официально перешел в "Реал"

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе 18-летнего турецкого полузащитника Арды Гюлера, которого называют "Турецким Месси", сообщают Vesti.kz.
Футболист подписал контракт на пять лет - до 2029 года. У него был контракт с "Фенербахче" до 2025 года, где прописаны отступные в 17,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что "Реал" предложил турецкому клубу за игрока 20 миллионов евро.
⚽ ➡️ 🤍 Hoşgeldin!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 7, 2023
🇹🇷 @10ardaguler
👋 #WelcomeArda pic.twitter.com/6VGWxXhJEt
😍 ¡Orgullo de madre! 😍@10ardaguler | #WelcomeArda pic.twitter.com/Diix40zJx9— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 7, 2023
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