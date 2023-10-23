Тренер Месси поругался с журналистом после поражения в МЛС

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино эмоционально отреагировал на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции после поражения от команды "Шарлотт" (0:1) в МЛС, сообщают Vesti.kz.

- Считаете ли вы выступление "Интер Майами" провальным? Ведь с привлечением больших звезд вас пригласили не просто для участия, а чтобы поднять команду на более высокое место...

- Когда произошли изменения? Январь, февраль, март? Ответьте на мой вопрос, с какого момента времени вы анализируете это, с начала года?

Если мне захочется, я не отвечу. Перейдем к следующему вопросу, вы очень неуважительно относитесь ко мне, - приводит слова Мартино Marca.

Ранее "Интер Майами" потерял шансы на попадание в плей-офф МЛС, команда завершила сезон на предпоследнем, 14-м месте в Восточной конференции, набрав 34 очка в 34 матчах. По ходу сезона ее состав пополнили Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

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