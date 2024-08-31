Тренер "Интер Майами" сообщил о восстановлении Месси

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино высказался о состоянии здоровья травмированного Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

37-летний аргентинец получил травму ноги во время финального матча Кубка Америки-2024 с Колумбией (1:0), который состоялся 15 июля.

"Вот уже несколько недель он работает с мячом под присмотром медицинской бригады и физиотерапевтов. Также он постепенно встраивается в работу с командой. Это травма, которая длится более шести недель, поэтому нам нужно сохранять спокойствие и быть абсолютно уверенными в том, что Месси восстановился", - приводит слова Мартино Goal.

Месси выступает в составе "Интер Майами" с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года.