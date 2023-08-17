Трансфер Неймара в "Аль-Хиляль" вызвал небывалый ажиотаж

Трансфер бразильского нападающего Неймара в "Аль-Хиляль" вызвал небывалый ажиотаж в фан-шопах саудовского клуба, сообщает L'Equipe.

Как только клуб объявил о трансфере футболиста, огромные толпы людей хлынули к фан-шопам "Аль-Хиляля". Почти все покупатели, заполнившие торговые залы, пришли за футболкой с фамилией Неймара.

"Я такое вижу впервые. Магазин был полон до самого закрытия, которое было около полуночи", - приводит слова одного из сотрудников фан-шопа французское издание. Он отказался назвать точное количество проданных футболок, но его коллега сообщил, что онлайн-продажи футболок с десятым номером на спине достигли 10 тысяч штук только за первые семь часов после официального оформления трансфера.

"Мой сын каждый день следил за новостями о переходе бразильца в социальных сетях. Нам не терпится увидеть его на поле, и мы надеемся, что он не получит травму", — сказал один из посетителей магазина. Другой покупатель, успевший взять сразу четыре футболки, добавил: "Это для всех моих детей. Они свели меня с ума прошлой ночью, когда увидели в соцсетях, что трансфер состоялся. Сегодня днём мне пришлось уйти с работы, чтобы успеть в магазин. Сам до сих пор не могу поверить, что он будет играть за нашу команду".

Некоторые болельщики проделали путь длиной в 300 километров, чтобы успеть приобрести желанную вещь. Добавим, что стоимость футболки составила около 63 долларов.

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Аль-Хиляль" официально объявил о переходе Неймара накануне. Контракт подписан на два года с опцией продления еще на один сезон.

До этого бразилец играл за "Пари Сен-Жермен", который в 2017 году выкупил форварда у "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро.

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