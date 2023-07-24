Трансфер футболиста "Ливерпуля" в саудовский клуб оказался под угрозой срыва из-за необычной причины

Трансфер полузащитника английского "Ливерпуля" Фабиньо в саудовский "Аль-Иттихад" находится под угрозой срыва, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

По информации источника, причиной срыва могут быть собаки. Саудовская Аравия запрещает ввоз в страну французских бульдогов, породы двух собак, которыми владеет Фабиньо.

Саудовская Аравия считает их опасными и агрессивными и разрешает им въезжать в страну только для охоты или в качестве поводырей для слепых, но не качестве домашних животных. "Аль-Иттихад" обратился к правительству страны с просьбой дать согласие на прибытие Фабиньо вместе с двумя его питомцами.

Ранее сообщалось, что Фабиньо достиг устной договоренности с "Аль-Иттихадом" о переходе. Саудовский клуб направил "Ливерпулю" официальное предложение в размере 45 миллионов евро.

Фабиньо выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Действующий контракт бразильского полузащитника с мерсисайдцами рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне Фабиньо провел 36 матчей за "красных" в рамках английской премьер-лиги и записал на свой счет две результативные передачи. Вместе с "Ливерпулем" он выиграл чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок лиги и побеждал в Лиге чемпионов.

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