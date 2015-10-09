Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 11:25
 

Титулованный клуб собрался расширить стадион до 101 тысячи зрителей

  Комментарии

©Depositphotos.com/rarrarorro

Аргентинский клуб «Ривер Плейт» объявил о масштабной реконструкции своей легендарной арены — стадиона «Монументаль». После завершения работ вместимость стадиона увеличится до 101 тысячи зрителей.

Сейчас «Монументаль» вмещает 85 тысяч человек, так что добавка составит внушительные 16 тысяч мест. Реконструкция стартует в апреле и займет около 36 месяцев — то есть завершится к 2029 году, когда арена уже сможет принимать «сотню тысяч» болельщиков.

После обновления «Монументаль» превзойдёт по вместимости «Камп Ноу», но всё же уступит северокорейскому стадиону «Ныннадо имени Первого мая», построенному в Пхеньяне в 80-х годах.

