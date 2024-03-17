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Супергол на 99-й минуте со своей половины принес победу клубу МЛС

Супергол на 99-й минуте со своей половины принес победу клубу МЛС
©Кадр из видео

Футболисты "Чикаго" вырвали победу на своем поле у "Монреаля" со счетом 4:3 в матче регулярного сезона МЛС, передают Vesti.kz.

Причем решающий гол хозяева поля забили на 99-й минуте усилиями Келлина Акосты.

Полузащитник решил сделать навесную подачу со своей половины поля, но полет мяча подкорректировал сильный ветер, вследствие чего он влетел в ворота гостей - вратарь "Монреаля" Джонатан Сироис оказался бессилен в этой ситуации.

Также у победителей отличились Марен Хайле-Селасси (45+8-я), Брайан Гутьеррес (84-я с пенальти) и Уго Кейперс (90+5-я). В составе проигравших дубль оформил Матиас Кокаро (7-я с пенальти, 12-я с пенальти), а также гол в активе Доминика Янкова (70-я). 

При этом у гостей на 82-й минуте красную карточку заработал Рахим Эдвардс.

"Монреаль" с 7 очками идет на третьем месте в таблице Восточной конференции МЛС, в которой "Чикаго" с 4 баллами находится на девятой строчке.

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Метки:
США Футбол

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