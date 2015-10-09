Судья вырубил футболиста приемом кунг-фу

Во время матча Кубка Перу между "Спорт Уакилла" и "Магдалена CEDEK" произошел шокирующий эпизод, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "спортсменов", но главным событием стал не сам матч, а неожиданный инцидент с участием арбитра.

Во втором тайме судья Луис Алегра удалил одного из игроков "Магдалены", показав ему красную карточку. Это вызвало бурную реакцию: на поле выбежал представитель команды, явно недовольный решением арбитра, и метнул в него бутылку с водой.

Однако Алегра оказался не из тех, кто привык терпеть подобное - он ответил зрелищным ударом в стиле кунг-фу, мгновенно отправив обидчика на газон.

Этот эпизод напомнил фанатам легендарный "бросок Кантона", но теперь арбитру грозит суровое наказание. Официальные лица уже рассматривают инцидент, и вероятно, судью ждет длительная дисквалификация.