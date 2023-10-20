Судья показал футболисту белую карточку. Что это значит?

Редко встречающаяся белая карточка была показана в матче пятого дивизиона в Португалии "Уньяу Монтемор" - "Алькасовенсе". Новое правило введено в действие - несмотря на то, что оно не было принято в других странах, сообщают Vesti.kz.

В одном из эпизодов защитник "Алькасовенсе" отдал неточную передачу и захромал. Многие бы на месте форварда "Уньяу" побежали забивать, но он не стал реализовывать выход один на один и выбил мяч в аут под овации трибун.

Этот спортивный жест был по достоинству оценен судьей, который подошел к игроку и показал белую карточку - в знак признания честного поступка.

Белая карточка была введена в Португалии с целью повышения честности игры, и в данном случае она оказалась как нельзя кстати.

После предъявления карточки рефери встречи и нападающий пожали друг другу руки, а пострадавшему помогли покинуть поле.

Считается, что это первый случай использования белой карточки в мужском футболе, однако в женском футболе в Португалии она уже применялась.

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