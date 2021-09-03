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Станимир Стойлов после ухода из сборной Казахстана официально возглавил новый клуб

Станимир Стойлов после ухода из сборной Казахстана официально возглавил новый клуб
©ФК "Левски"
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Бывший главный тренер "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов официально возглавил новый клуб, сообщают Vesti.kz. Он стал для него первым после длительного простоя.

Болгарский специалист продолжит карьеру у себя на родине. Он принял клуб "Левски" из Софии и уже провел с новой командой первую тренировку. 

Напомним, что Стойлов четыре раза приводил "Астану" к титулу чемпиона КПЛ, а также впервые в истории вывел ее в групповой этап Лиги чемпионов. Также он два раза выводил столичный клуб в групповой раунд Лиги Европы, и однажды команда дошла до 1/16 финала. После "Астаны" болгарин стоял у руля сборной Казахстана в период 2018-2019 годов. После ухода из национальной команды он находился без работы. 

Фото: ФК "Левски"©

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Метки:
Стойлов Станимир Астана ФК Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Болгария

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