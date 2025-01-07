Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Вчера 22:53
 

Стало известно о переговорах Винисиуса с клубом из Саудовской Аравии

  Комментарии

Поделиться
Стало известно о переговорах Винисиуса с клубом из Саудовской Аравии ©x.com/realmadrid

В декабре прошлого года саудовский клуб "Аль-Ахли" проводил телефонные переговоры с агентами 24-летнего вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

Поделиться

В декабре прошлого года саудовский клуб "Аль-Ахли" проводил телефонные переговоры с агентами 24-летнего вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

Согласно источнику, "Аль-Ахли" планирует предпринять новую попытку подписать бразильца летом 2025 года. Ранее, в августе 2024 года, представители клуба встречались с Винисиусом в Лондоне и сделали ему предложение, однако игрок отказался, посчитав, что тогда было неподходящее время для ухода из "Реала".

Контракт Винисиуса с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года, что делает его потенциальный переход еще более интригующим.

Реал Мадрид Саудовская Аравия Футбол Футбольные трансферы

Реклама

Живи спортом!