Стало известно о переговорах Винисиуса с клубом из Саудовской Аравии

В декабре прошлого года саудовский клуб "Аль-Ахли" проводил телефонные переговоры с агентами 24-летнего вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

Согласно источнику, "Аль-Ахли" планирует предпринять новую попытку подписать бразильца летом 2025 года. Ранее, в августе 2024 года, представители клуба встречались с Винисиусом в Лондоне и сделали ему предложение, однако игрок отказался, посчитав, что тогда было неподходящее время для ухода из "Реала".

Контракт Винисиуса с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года, что делает его потенциальный переход еще более интригующим.