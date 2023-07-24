Стало известно о переговорах Нуралы Алипа с топовым турецким клубом

Стамбульский "Бешикташ" обратил внимание на защитника "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипа, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на турецкое издание TRT Spor.

По данным источника, стамбульская команда стремится усилить свою оборону и уже провела встречу с представителем Алипа. "Бешикташ" намерен приобрести казахстанского футболиста как можно скорее, так как, согласно новому правилу он не будет считаться легионером в турецкой суперлиге.

23-летний Алип перешел в "Зенит" в феврале 2022 года из "Кайрата" на правах аренды. В январе 2023 года трансфер казахстанского защитника в петербургский клуб был оформлен полностью.

На данный момент в текущем сезоне Алип еще не выходил на поле в составе "Зенита", оставшись на скамейке запасных как в Суперкубке России, так и в Российской Премьер-Лиге.

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