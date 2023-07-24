Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Стало известно о переговорах Нуралы Алипа с топовым турецким клубом

Стало известно о переговорах Нуралы Алипа с топовым турецким клубом
©ФК "Зенит"

Стамбульский "Бешикташ" обратил внимание на защитника "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипа, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на турецкое издание TRT Spor.

По данным источника, стамбульская команда стремится усилить свою оборону и уже провела встречу с представителем Алипа. "Бешикташ" намерен приобрести казахстанского футболиста как можно скорее, так как, согласно новому правилу он не будет считаться легионером в турецкой суперлиге.

23-летний Алип перешел в "Зенит" в феврале 2022 года из "Кайрата" на правах аренды. В январе 2023 года трансфер казахстанского защитника в петербургский клуб был оформлен полностью.

На данный момент в текущем сезоне Алип еще не выходил на поле в составе "Зенита", оставшись на скамейке запасных как в Суперкубке России, так и в Российской Премьер-Лиге.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Турция Футбольные трансферы

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 21:28
Мировой футбол
©ФК "Зенит" Стало известно о переговорах Нуралы Алипа с топовым турецким клубом
Сегодня , 16:50
Мировой футбол
©instagram.com/k.mbappe/ В Саудовской Аравии предложили ПСЖ 300 миллионов евро за Мбаппе
Сегодня , 14:39
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/ Каковы шансы Месси выиграть "Золотой мяч" в 2023 году. Специалисты дали ответ
Сегодня , 14:18
Мировой футбол
©Rex Ди Мария "унизил" Роналду на поле. Реакция Криштиану попала на видео
Сегодня , 11:16
Мировой футбол
©instagram.com/liverpoolfc Трансфер футболиста "Ливерпуля" в саудовский клуб оказался под угрозой срыва из-за необычной причины
Сегодня , 09:56
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду может лишиться контракта на миллиард. Подробности
Сегодня , 09:41
Мировой футбол
©instagram.com/intermiamicf/ Бекхэм описал эмоции после дебютного гола Месси за "Интер Майами"
Сегодня , 07:48
Мировой футбол
©instagram.com/rafaelnadal/ Надаль сделал выбор между Месси и Роналду
Сегодня , 07:15
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Роналду обозначил цели на новый сезон в "Аль-Насре"
Вчера , 23:55
Мировой футбол
©ПСЖ Саудовский клуб предложил Мбаппе 400 миллионов евро за два года. Названы условия для ухода в "Реал"
Вчера , 21:59
Мировой футбол
©FIFA В Узбекистане вынесли вердикт совместному с Казахстаном ЧМ-2034 по футболу
Вчера , 19:36
Мировой футбол
©Rhett Lewis on Unsplash В Узбекистане сделали заявление о проведении совместно с Казахстаном ЧМ-2034 по футболу
Вчера , 18:42
Мировой футбол
©twitter.com/ManCity Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" обыграть японский клуб
Вчера , 15:29
Мировой футбол
©twitter.com/FIFAcom Футболистки сборной Японии убрались в раздевалке и получили благодарность от ФИФА
Вчера , 13:46
Мировой футбол
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" отменила матч с "Ювентусом". У игроков кишечный вирус
Вчера , 12:05
Мировой футбол
©twitter.com/MrAncelotti Владелец клуба Роналду сделал предложение Анчелотти. Тренер принял решение
22 июля, 23:58
Мировой футбол
©ФК "Базель" Еврокубковый соперник "Тобола" неудачно начал новый сезон
22 июля, 21:30
Мировой футбол
©Everything Barca Защитник "Барселоны" нашел себе новый клуб
22 июля, 17:00
Мировой футбол
©ФК ПСЖ Останется в Европе, но без ЛЧ? Стал известен претендент на покупку Мбаппе
22 июля, 15:26
Мировой футбол
©sport-express.ru Звезда NBA Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на исторический гол Месси
22 июля, 14:23
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/ "Вамос!". Месси сделал заявление после величайшего дебюта в США
22 июля, 10:40
Мировой футбол
©instagram.com/k.mbappe/ Килиан Мбаппе выставлен на трансфер
22 июля, 09:29
Мировой футбол
©FC Maiami Inter Вышел на замену и принес победу в первом матче в США. Видео фантастического гола Месси на последних секундах
22 июля, 08:53
Мировой футбол
©twitter.com/KMbappe Мбаппе остается? У ПСЖ нашелся серьезный аргумент
22 июля, 08:19
Мировой футбол
©"Аль-Наср" У Роналду появится звездный напарник
21 июля, 23:28
Мировой футбол
©instagram.com/ericbailly24 Клуб Роналду хочет подписать защитника "Манчестер Юнайтед"
21 июля, 16:26
Мировой футбол
©instagram.com/josemourinho Моуринью посвятил трогательный пост Дрогба
21 июля, 10:59
Мировой футбол
©twitter.com/InterMiamiCF В американском клубе оценили подписание Месси и экс-игрока "Барселоны"
21 июля, 09:57
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC Клуб Роналду был разгромлен в товарищеском матче в Португалии
21 июля, 09:34
Мировой футбол
©twitter.com/Inter Клуб из Саудовской Аравии предложил чемпиону мира 240 миллионов евро

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus