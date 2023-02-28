Стало известно, за кого голосовал Казахстан при выборе лучшего футболиста года от ФИФА

Стало известно, как распределили свои голоса главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев и капитан национальной команды Асхат Тагыберген в голосовании за лучшего футболиста года по версии ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, Адиев назвал лучшим футболистом нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси. На второе место специалист поставил форварда сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе и на третье место - полузащитника "Реала" Луку Модрича.
Тагыберген также отдал первое место Месси и третье - Модричу, но на второе поставил Карима Бензема из "Реала".
Победителем в номинации стал Месси. Аргентинец в третий раз за карьеру получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. До этого момента форвард был удостоен этой награды в 2009 и 2019 годах.
Итоги голосования на приз The Best лучшему игроку года выглядят следующим образом:
1. Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ) – 52 очка.
2. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) – 44.
3. Карим Бензема (Франция, "Реал" Мадрид) – 34.
4. Лука Модрич (Хорватия, "Реал") – 28.
5. Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити"/"Боруссия" Дортмунд) – 24.
6. Садио Мане (Сенегал, "Бавария"/"Ливерпуль") – 19.
7. Хулиан Альварес (Аргентина, "Манчестер Сити"/"Ривер Плейт") – 17.
8. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ) – 15.
9. Неймар (Бразилия, ПСЖ) – 13.
10. Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити") – 10.
11. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал") – 10.
12. Роберт Левандовски (Польша, "Барселона"/"Бавария") – 7.
13. Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия" Дортмунд) – 3.
14. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль") – 2.
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