Стало известно, когда Роналду забьет 1000-й гол

39-летний форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил за свою карьеру уже 910 мячей, сообщают Vesti.kz. Суперкомпьютер предсказал, когда футболист забьет 1000-й гол.

Это, должно произойти 15 февраля 2028 года. Именно эту дату называет нейросеть, обработавшая запрос издания "Евро-Футбол.Ру". Прогноз сложился из данных, которые были проанализированы на основе выступления Роналду.

На тот момент Роналду будет уже 43 года. Впрочем, 90 голов футболист может забить и раньше. Издание считает, что португалец способен забивать в сезон по 40 голов и тогда его 1000-й гол может состояться в сентябре-октябре 2027 года. Или, даже раньше.

Отметим, что Роналду не раз за свою карьеру забивал по 50 голов и более во всех турнирах за сезон.