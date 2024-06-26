Стало известно, где ФИФА хочет провести финал ЧМ-2030

ФИФА (международная футбольная федерация) хочет, чтобы финал чемпионата мира 2030 года прошел на "Сантьяго Бернабеу", домашнем стадионе мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

При этом, как информирует Marca, "Реал" не горит желанием отдавать свой стадион. Хотя на кону стоят огромные деньги, и в клубе прекрасно осознают, насколько престижным будет для "Сантьяго Бернабеу" проведение финала мундиаля.

В данный момент стороны ведут переговоры.

Напомним, что "Сантьяго Бернабеу" уже принимал финал чемпионата мира в 1982 году.

Финальная часть ЧМ должна пройти летом 2030-го. Турнир примут Испания, Португалия и Марокко. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу открытия турнира.