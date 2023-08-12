Стало известно будущее Неймара и Мбаппе в ПСЖ

Французский гранд "Пари Сен-Жермен" готовится провести первый поединок нового сезона без двух главных звезд Киллиана Мбаппе и Неймара, передает корреспондент Vesti.kz.

Уже в субботу коллектив Луиса Энрике примет в родных стенах "Лорьян" в матче первого тура нового розыгрыша Лиги 1. По данным журналиста Фабриса Хокинса, в стартовом составе парижан не будет ни Неймара, ни Мбаппе.

Бразилец, напомним, намерен уйти из клуба, а француз был временно отстранен из-за конфликта с руководством.

Трио в атаке, как предполагается, составят три новичка команды – Марко Асенсио, Гонсалу Рамуш и Ли Кан Ин.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ