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Стало известно будущее Неймара и Мбаппе в ПСЖ

Стало известно будущее Неймара и Мбаппе в ПСЖ
©PSG

Французский гранд "Пари Сен-Жермен" готовится провести первый поединок нового сезона без двух главных звезд Киллиана Мбаппе и Неймара, передает корреспондент Vesti.kz.

Уже в субботу коллектив Луиса Энрике примет в родных стенах "Лорьян" в матче первого тура нового розыгрыша Лиги 1. По данным журналиста Фабриса Хокинса, в стартовом составе парижан не будет ни Неймара, ни Мбаппе.

Бразилец, напомним, намерен уйти из клуба, а француз был временно отстранен из-за конфликта с руководством.

Трио в атаке, как предполагается, составят три новичка команды – Марко Асенсио, Гонсалу Рамуш и Ли Кан Ин.

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Метки:
Неймар Мбаппе Килиан

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