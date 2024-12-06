Стало известно будущее Месси в "Интер Майами"

Совладелец "Интер Майами" Хорхе Мас прокомментировал возможность продления контракта с 37-летним нападающим Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz. Текущее соглашение аргентинца с американским клубом действует до 31 декабря 2025 года.

"Я крайне уверен в том, что он (Месси) откроет наш новый стадион в 2026 году. В межсезонье я буду общаться с Лео. Пока его здоровье будет в порядке, мы будем видеть его в розовом (цвет формы "Интер Майами". - Прим. Ред). Я оптимистично настроен относительно этого", - приводит слова Маса журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года. Ранее, в карьере 37-летнего аргентинца были "Ньюэллс Олд Бойз" с его родины, испанская "Барселона" и французский ПСЖ.

За "Интер Майами" звездный форвард провел 39 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 18 результативных передач.

Напомним, что "Интер Майами" выиграл регулярный чемпионат МЛС, но вылетел уже на первой стадии плей-офф.