Стали известны три главных претендента на Неймара

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар может продолжить карьеру в Англии, передает корреспондент Vesti.kz.
По информации Fichajes.net, на игрока претендуют английские гранды: "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Ранее появилась информация об интересе "Челси" к футболисту.
Сообщается, что парижане готовы расстаться с бразильским футболистом, если поступит хорошее предложение.
Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до 2025 года.
Сейчас форвард восстанавливается после операции на лодыжке. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 29 матчах за ПСЖ, в которых забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.
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