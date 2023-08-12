Стала известна позиция Неймара по трансферу в "Барселону"

Капитан и лидер испанской "Барселоны" Серхи Роберто рассказал о возможном возвращении Неймара, передает корреспондент Vesti.kz.

31-летний бразилец, решивший покинуть ПСЖ, может оказаться в каталонском клубе до закрытия трансферного окна. По некоторым данным, в приглашении форварда заинтересован президент "Барселоны" Жоан Лапорта, а главный тренер команды Хави Эрнандес эту идею не одобряет.

"Я разговаривал с Неймаром, и он, кажется, рад вернуться в "Барселону". Я хочу, чтобы он снова выступал за наш клуб. Неймар – выдающийся игрок, невероятный талант. Придёт ли он? С этим предстоит разобраться руководству и тренеру", – цитирует Barca Universal Серхи Роберто.

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