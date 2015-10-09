Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 17:26
 

Стал известен расклад сил в ФИФА по возвращению России

  Комментарии

Поделиться
Стал известен расклад сил в ФИФА по возвращению России ©rfs.ru

По сведениям источников Sport24, в данный момент за возможное возвращение России на международные соревнования выступают примерно 14-16 функционеров Совета ФИФА, передают Vesti.kz.

Поделиться

По сведениям источников Sport24, в данный момент за возможное возвращение России на международные соревнования выступают примерно 14-16 функционеров Совета ФИФА, передают Vesti.kz.

По данным источника, оппозицию им составляют от 7 до 9 участников организации, которые настроены против интеграции России в международные турниры. Ещё 12-14 представителей пока не определились и придерживаются нейтралитета. Если вопрос о возвращении российских сборных и клубов дойдёт до официального рассмотрения, именно голоса этой выжидательной группы станут решающими.

Расклад сил по региональным блокам

Внутри европейского представительства наибольшее сопротивление возвращению России оказывают футбольные функционеры из Германии, Англии, Бельгии и Румынии - их позиция оценивается как самая жёсткая. Противоположный вектор демонстрирует африканский сектор Совета ФИФА: его делегаты выступают единым фронтом и полностью солидарны с решением допустить российские команды к соревнованиям.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Канзас-Сити   •   1/4 финала, мужчины
12 июля 06:00   •   не начат
Аргентина
Аргентина
- : -
Швейцария
Швейцария
Кто победит в основное время?
Аргентина
Ничья
Швейцария
Проголосовало 71 человек

Реклама

Живи спортом!