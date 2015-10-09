Стал известен расклад сил в ФИФА по возвращению России

По сведениям источников Sport24, в данный момент за возможное возвращение России на международные соревнования выступают примерно 14-16 функционеров Совета ФИФА, передают Vesti.kz.

По данным источника, оппозицию им составляют от 7 до 9 участников организации, которые настроены против интеграции России в международные турниры. Ещё 12-14 представителей пока не определились и придерживаются нейтралитета. Если вопрос о возвращении российских сборных и клубов дойдёт до официального рассмотрения, именно голоса этой выжидательной группы станут решающими.

Расклад сил по региональным блокам

Внутри европейского представительства наибольшее сопротивление возвращению России оказывают футбольные функционеры из Германии, Англии, Бельгии и Румынии - их позиция оценивается как самая жёсткая. Противоположный вектор демонстрирует африканский сектор Совета ФИФА: его делегаты выступают единым фронтом и полностью солидарны с решением допустить российские команды к соревнованиям.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

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