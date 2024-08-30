Стал известен новый клуб Серхио Рамоса

Бывший капитан мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос определился в каком клубе продолжит карьеру, передают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, опытный защитник перейдет в саудовский клуб "Аль-Оруба".

Экс-игрок "Реала" присоединится к клубу, вернувшемуся в элитный дивизион после 9-летнего перерыва. Стороны согласовали условия контракта, .

В стартовавшем чемпионате Саудовской Аравии команда начала с двух поражений. Стоит отметить, что в Аль-"Орубе" выступает еще один испанец - экс-игрок "Барселоны" Кристиан Тельо.

38-летний Рамос находится в статусе свободного агента. Его последним клубом была "Севилья".