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Стал известен новый клуб Серхио Рамоса

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Стал известен новый клуб Серхио Рамоса ©instagram.com/sergioramos

Бывший капитан мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос определился в каком клубе продолжит карьеру, передают Vesti.kz

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Бывший капитан мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос определился в каком клубе продолжит карьеру, передают Vesti.kz

Как сообщает журналист Саша Тавольери, опытный защитник перейдет в саудовский клуб "Аль-Оруба".

Экс-игрок "Реала" присоединится к клубу, вернувшемуся в элитный дивизион после 9-летнего перерыва. Стороны согласовали условия контракта, .

В стартовавшем чемпионате Саудовской Аравии команда начала с двух поражений. Стоит отметить, что в Аль-"Орубе" выступает еще один испанец - экс-игрок "Барселоны" Кристиан Тельо. 

38-летний Рамос находится в статусе свободного агента. Его последним клубом была "Севилья". 

Саудовская Аравия Футбол Трансфер

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