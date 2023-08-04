В США футбольных судей обвинили в лояльности по отношению к Месси

Главный тренер американского клуба "Орландо" Оскар Пареха раскритиковал судейство после после поражения от "Интер Майами" в матче 1/16 финала Кубка лиг. В частности, об обвинил их в лояльном отношении к аргентинской звезде Лионелю Месси.

Напомним, "Орландо" потерпел поражение со счетом 1:3. Месси оформил дубль. "Интер Майами" занял первое место в группе Юг 3.

"Сегодня был цирк. Месси должен был получить вторую желтую. Мне все равно, Месси он или нет. Решение по пенальти и другие также были смешными.

Мы были очень расстроены, в этой игре были некоторые обстоятельства, которых не должно было произойти", - цитирует Парехи Goal.

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