Мировой футбол
Сегодня 22:24
 

Сорвался трансфер Месси в известный клуб: подробности

Перед подписанием нового контракта с "Интер Майами" Лионель Месси провёл несколько недель, размышляя о будущем своей карьеры, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, аргентинская суперзвезда рассматривала даже возможность завершить карьеру на родине. Эти сомнения вызвали ажиотаж среди клубов и фанатов, особенно в "Ривер Плейт", который попытался воспользоваться редким шансом заполучить Месси.

"Ривер Плейт" не упустил возможность

Узнав о возможном возвращении Месси, руководство "Ривер Плейт" оперативно вышло на контакт с его окружением. Клуб предложил аргентинцу уникальный спортивный проект: играть на легендарном "Монументале" в составе одного из крупнейших клубов Южной Америки и стать частью исторического момента для фанатов. Даже слухи о возможном переходе вызвали огромный интерес в футбольной среде.

Продление контракта и выбор стабильности

В итоге Месси выбрал стабильность. Продление контракта с "Интер Майами" позволило сохранить комфортное окружение для семьи, контроль над расписанием и возможность влиять на развитие футбола в США. Таким образом, романтический, но рискованный вариант с возвращением в Аргентину остался лишь мечтой, а Месси продолжает карьеру на высоком уровне за океаном.

Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года, а в октябре продлил контракт с американским клубом до 31 декабря 2028-го.

