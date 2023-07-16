© Соперник Месси назвал Роналду лучшим футболистом в истории

Нападающий марсельского "Олимпика" Витинья Оливейра назвал лучшего игрока в мире и в истории футбола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

– Кем из игроков вы восхищаетесь больше всего?

– Роналду, конечно, как и все дети. Он лучший в мире, лучший в истории, хотя я горжусь тем, что в этом сезоне играл против Месси. Но все же мой образец для подражания – Руй Фонте.

Руй произвел на меня большое впечатление, потому что интересовался моей карьерой, когда я еще не попал в команду "А". Он следил за мной, и я ему нравился. Я прислушивался ко всем его советам.

– Вы все еще мечтаете сыграть вместе с Роналду в сборной?

– Это было бы идеально! Выйти с ним на одно поле – мечта. Я буду работать над тем, чтобы это стало возможным, – сказал форвард "Олимпика".

Напомним, Роналду выступает за "Аль Наср" из Саудовской Аравии с начала 2023 года. Что касается Месси, то аргентинец после ухода из ПСЖ, перешел в "Интер Майами" из США.

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