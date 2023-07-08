Смог бы клуб Роналду играть в АПЛ? Футбольный симулятор дал ответ

Портал SPORTbible сымитировал футбольный сезон Английской премьер-лиги с участием саудовского клуба Криштиану Роналду - "Аль-Насра", передают Vesti.kz.

Профессиональная лига Саудовской Аравии этим летом оказалась в центре внимания после того, как подписала контракт с несколькими известными игроками. Карим Бензема и Н'Голо Канте присоединились к "Аль-Иттихад", а Марсело Брозович перешел в клуб Криштиану Роналду "Аль-Наср".

Журналисты решили посмотреть, какое бы место занял "Аль-Наср" и Роналду в английском первенстве в сезоне 2022-2023. Для этого они использовали футбольный симулятор Football Manager 2023 и заменили "Борнмут" на "Аль-Наср".

"Учитывая, что все больше и больше игроков и менеджеров предпочитают играть в профессиональной лиге Саудовской Аравии, мы подумали, что стоит взглянуть на то, как "Аль-Наср", занявший второе место в таблице лиги в прошлом сезоне, будет конкурировать с командами АПЛ", - говорится в публикации.

По итогам "эксперимента", "Аль-Наср" занял 19-е место в таблице с 29 очками, выиграв восемь игр, проиграв 25 и сыграв еще пять вничью.

Роналду в этой имитации занял восьмое место в таблице бомбардиров, забив 14 голов.

"Аль-Наср" выбрал оборонительную схему 3-4-3, а звездный португалец занял позицию форварда.

"Хотя мы не увидим "Аль-Наср" в премьер-лиге в ближайшее время и вряд ли увидим Роналду снова в высшем дивизионе Англии, симуляция может быть индикатором того, как далеко футболу Саудовской Аравии еще предстоит пройти, чтобы достичь высшего уровня. Тем не менее, Роналду считает, что Саудовская профессиональная лига получит значительное развитие в ближайшие пять лет и полагает, что она может стать одной из пяти лучших лиг мира", - сделали вывод авторы публикации.

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