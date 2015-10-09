"Слишком много не по делу": в России усомнились в “Золотых мячах” Месси и Роналду

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "Евро-Футбол.Ру" высказал резонансное мнение о самых престижных индивидуальных наградах в футболе, сообщают Vesti.kz.

По его словам, часть "Золотых мячей", доставшихся Лионелю Месси и Криштиану Роналду, была присуждена необъективно.

"Да, понятно, что их лучшие годы позади. Но Месси и Роналду являются обладателями множества "Золотых мячей". По делу или нет, уже из истории не выкинешь это. Хотя, по моему мнению, было вручено слишком много не по делу", - сказал Масалитин.

40-летний Роналду с января 2023 года продолжает карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, где защищает цвета "Аль-Насра". 21 января в матче Про-лиги против "Дамака" португалец отметился очередным голом, который стал для него 960-м в профессиональной карьере.

Месси, в свою очередь, с лета 2023 года выступает за "Интер Майами". Аргентинец уже вписал своё имя в историю клуба, приведя команду к первому в её истории чемпионскому титулу в МЛС.

