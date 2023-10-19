Слезы Неймара и серьезные последствия. Бразилия проиграла впервые за восемь лет

Лидер сборной Бразилии по футболу Неймар получил серьезную травму и не смог доиграть первый тайм выездного матча отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Уругвая, передает Vesti.kz.

31-летний футболист получил повреждение на последних секундах первого тайма матча между сборными Уругвая и Бразилии. Травма колена Неймара было настолько сложной, что игроку понадобились носилки и спецмашина, которая увезла его с поля. Бразилец покидал поле в слезах.

Игра, благодаря голам Дарвина Нуньеса и Николаса де Ла Круса, завершилась со счетом 2:0 в пользу Уругвая.

Уругвайцы впервые за 22 года победили бразильцев в квалификации мирового первенства. К тому же, сборная Уругвая стала первой командой, переигравшей Бразилию в отборочном турнире КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) за более чем 8 лет.

Благодаря данной победе уругвайцы сравнялась по очкам с Бразилией в турнирной таблице, у них по 7 очков, они идут на 2-м и 3-м местах, соответственно. Лидером является Аргентина (12).

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