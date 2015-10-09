Скончался легендарный тренер: он рекордсмен Лиги чемпионов

На 81-м году жизни скончался известный румынский тренер Мирча Луческу, передают Vesti.kz.

Трагическая новость

О смерти специалиста первым сообщил журналист Эмануэль Рошу.

"Трагическая новость. Мирча Луческу скончался. Он оставил после себя целую вселенную. Да упокоит бог его душу. Менее двух недель назад он, несмотря на болезнь, возглавлял сборную Румынии в матче плей-офф чемпионата мира с Турцией", — написал Рошу в соцсетях.

Последние дни

Ранее Луческу был госпитализирован после ухудшения состояния во время тренировки сборной Румынии. Врачи диагностировали у него острый инфаркт миокарда.

5 апреля состояние тренера резко ухудшилось, после чего его ввели в искусственную кому.

Великая карьера

За свою долгую и успешную карьеру Луческу работал с рядом топ-клубов Европы, среди которых:

"Шахтёр" Донецк

"Динамо" Киев

"Интер"

"Зенит"

"Галатасарай"

"Бешикташ"

Он также возглавлял сборные Турции и Румынии, причём именно национальная команда стала его последним местом работы.

Наследие и рекорды

Луческу вошёл в историю как самый возрастной тренер, работавший в Лиге чемпионов УЕФА и на уровне национальных сборных.

За карьеру он завоевал 35 трофеев. Больше титулов среди тренеров выиграли лишь каталонский специалист Хосеп Гвардиола (40) и шотландец Сэр Алекс Фергюсон (49).

